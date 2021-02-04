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今后在洛龙区办理这些行政事项 不用再提供这些证明了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 20:08

　　近日，洛阳市洛龙区公布了该区实行告知承诺制行政事项的清单。

　　哪些证明不用再开具了？快跟着洛报融媒记者来看看吧！

　　26日，洛报融媒记者在洛龙区行政服务中心看到，在该区公布的清单中，该区人社部门有6个行政事项的死亡证明实行告知承诺制，分别是：机关事业单位在职人员死亡；供养亲属抚恤金申领；企业离退休人员因病非因工死亡丧葬补助金、抚恤金申领；企业离退休人员因工非因病死亡丧葬补助金、抚恤金申领(工伤未领取待遇)；养老在职死亡(企业)；丧葬补助金、抚恤金申领(企业基本养老保险)；机关事业单位退休人员死亡。

　　洛龙区政务服务中心社保窗口的工作人员介绍:“以往办理这6个行政服务事项按规定需要提供医院、殡仪馆等单位开具的死亡、火化证明，实行告知承诺制后，办理这些行政服务事项如果申请人不能提供火化证、遗体捐献证明、医学死亡证明等能确认参保人员死亡时间的任一法定证明材料，申请人需填写一份制式的告知承诺书，但申请人有较严重的不良信用记录或曾做出虚假承诺的，不适用承诺制。”

　　另外，涉及市场监管部门办理的9项行政事项的住所(经营场所)合法使用证明、地址的使用证明等，不用提供房产证、租赁合同证明，均简化为一纸承诺。这些行政事项分别是：公司设立登记；公司变更(备案)登记；分公司、非法人分支机构、营业单位设立登记；分公司、非法人分支机构、营业单位变更(备案)登记；非公司企业法人开业登记；非公司企业法人变更(备案)登记；个体工商户注册登记；个体工商户变更登记；个体工商户注销登记。

　　“对参加生育保险的男职工，其配偶既无工作单位也未参加城乡居民医保，符合计划生育规定的可享受50%的一次性生育医疗费补贴。以往办理该事项时，须提交男职工所在单位及其配偶所在的村(居)委员会出具的无工作单位的证明。”洛龙区政务服务中心医保窗口的工作人员介绍，今后，这些证明都不要再提供了，只需现场填写一份无工作个人承诺书即可。（洛报融媒见习记者 谢娜娜 记者 申利超 文/图 通讯员 王艳玲）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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