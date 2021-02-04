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家庭或个人生活困难，想申请临时救助？快点开看看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 20:11

　　26日，洛报融媒关于洛阳市“取消户籍地、居住地申请限制，由急难发生地直接实施临时救助”的报道引起读者关注。有读者咨询，困难群众如何申请临时救助？需要哪些申请材料？当日，洛报融媒记者采访了市民政局社会救助科。

　　“临时救助对象范围包括家庭对象和个人对象，临时救助标准与当地经济社会发展水平相适应。”市民政局社会救助科相关负责人说。

　　家庭对象是指因意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭。

　　个人对象是指因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难，暂时无法得到家庭支持，导致基本生活陷入困境的个人。其中，符合生活无着落流浪、乞讨人员救助条件的，由县级政府救助管理机构按有关规定提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。

　　此外，因自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发公共事件，需要开展紧急转移安置和基本生活救助，以及属于疾病应急救助范围的，按照有关规定执行。

　　该负责人介绍，对符合救助条件的家庭或个人，按照我市月最低生活保障标准、救助人数和困难延续时限(以月为单位)，发放1至3个月的临时救助资金，情况特殊的不得超过6个月。原则上，同一事由一年内只能申请一次临时救助，同一家庭或个人全年享受临时救助不得超过两次。

　　对符合条件的救助对象，可采取发放临时救助金、发放实物、提供转介服务等方式救助。对符合最低生活保障或医疗、教育、住房、就业等专项救助条件的，要协助其申请；对需要通过慈善项目、发动社会募捐、提供专业服务、志愿服务等形式给予帮扶的，要及时转介。

　　凡认为符合救助条件的居民家庭或个人均可向所在地乡镇政府(街道)(以下简称乡级政府)提出临时救助申请，乡级政府审核后，由县级民政部门做出审批决定。受申请人委托，村(居)民委员会或其他单位、个人可代为提出临时救助申请。

　　申请临时救助应按规定提交相关证明材料，无正当理由，乡级政府不得拒绝受理；情况紧急的，乡级政府可先行受理，紧急情况解除后，按规定补齐相关证明材料。救助管理机构受理救助申请时，不得收取任何费用。

　　对不持有当地居住证的非本地户籍人员，县级民政部门、救助管理机构可以按生活无着人员救助管理有关规定审核审批，提供救助。对申请临时救助的非本地户籍居民，户籍所在地县级民政部门应配合做好有关审核工作。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 蒋梦蝶)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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