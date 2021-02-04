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好样的！这些“00后”收到疫情防控志愿服务证书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 20:11

　　近日，正在洛阳市洛龙区开元路街道、翠云路街道、安乐镇等处参与疫情防控的近50名大学生志愿者，陆续收到了由该区文明办颁发的“新冠肺炎疫情防控志愿服务证书”。

　　家住中央广场的赵琳琳接过证书，爱不释手。她是郑州经贸学院播音专业的学生，开学就要上大四了。上个月，她看到小区门口的疫情防控值班点人手紧张，就主动报名，承担起了每天晚上7点到10点半的执勤。“我晚上睡得比较晚，正好儿给大家帮帮忙。”说起自己这些天的工作，她挺自豪：“每晚回到家，都感到特别充实。”

马鹏琦和同胞妹妹马鹏琳

　　马鹏琦和同胞妹妹马鹏琳都是开元街道天元社区的大学生志愿者，兄妹俩一起报名为大家服务，成了小区里一道风景。“我们都是今年考上的大学，这个证书对我们来说，就像开学前的‘第一张奖状’！”马鹏琳说。

　　志愿者吕静宜也是一名“准大学生”，她说，这段志愿服务经历，让自己更加坚定了“学医之路”。

　　“在他们的带动下，越来越多的居民自觉参与到防控工作中来。”洛龙区文明办相关负责人说，证书背后是“00”后所展现出的责任与担当，他们用实际行动为一线防控注入了青春力量。(洛报融媒见习记者 梁笑宇 记者 智慧 通讯员 姚嘉慧 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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