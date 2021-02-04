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洛阳国企改革再提速 将重点做好这四方面工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 19:21

　　洛报融媒记者从26日召开的洛阳市国企改革三年行动工作推进会上了解到，到2025年，洛阳将力争市属企业资产总额超过4000亿元，年营业总收入超过1000亿元。

　　会议贯彻落实全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，要求全市国资系统、国有企业按照三个有利于标准，即坚持有利于国有资本保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能深化国企改革，坚定不移把洛阳国有企业做强做优做大。

　　下一步，围绕《洛阳市国企改革三年行动实施方案》，洛阳将重点做好四个方面的工作——

　　加快推动国有企业转型发展

　　推动市属国有企业由单一的融资平台向资源整合的平台、资产盘活的主体、资金集结的通道、资本运作的平台转变，促进优质要素资源集聚。

　　对功能类和公益类国有企业，赋予国有企业自主经营权和资源整合开发的功能，壮大投融资实力、实现公共利益最优化。

　　对产业类国有企业，重点是完善治理、强化激励、提高效率、增强活力，逐步退出一般性竞争领域，通过并购上市公司、优质企业投资等资本运作方式，撬动社会资本向重点领域和关键产业集聚。

　　推进国有经济布局优化和结构调整

　　围绕更好服务全市重大战略，以市场为导向，有进有退、有所为有所不为，聚焦主责主业发展实体经济，积极推动国有企业战略性重组和专业化整合，着力解决企业资源分散、市场化程度不高、资本运营能力不强等问题。

　　支持基础条件较好的企业加快上市，提升国资证券化水平。

　　持续深化企业市场化改革

　　实施一批混改项目，积极引入战略投资者，调整优化企业股权结构，推动国有企业及其他各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展。健全完善现代企业制度，深化劳动、人事、分配三项制度改革，探索推行经理层任期制契约化管理，激发企业活力。

　　深化国资监管体制改革

　　深入推进国资监管机构职能转变，重点管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。

　　通过改组组建国有资本投资、运营公司，实现国有资本所有权与企业经营权分离，实行国有资本市场化运作，提高国有资本运营效率，为洛阳经济社会发展贡献力量。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 陈君红 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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