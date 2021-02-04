大到暴雨！洛阳发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布《重要天气报告》：未来一周洛阳市多阴雨天气，28日(周六)到29日(周日)有大到暴雨。

刚刚，洛阳市气象局发布《重要天气报告》：未来一周洛阳市多阴雨天气，28日(周六)到29日(周日)有大到暴雨。 刚刚，洛阳市气象局发布《重要天气报告》：未来一周洛阳市多阴雨天气，28日(周六)到29日(周日)有大到暴雨。 未来一周副热带高压西伸北抬，受其边缘西南暖湿气流、切变线及地面冷空气共同影响，洛阳市将出现持续阴雨天气，气温较前期有明显下降。 具体预报如下： 今天下午到夜里：栾川、嵩县、汝阳有分散性阵雨，其他地区阴天。 27日(周五)：多云到阴天，夜里转阵雨，气温19～26℃。 28～29日(周六～周日)：阴天有大雨，栾川、嵩县、汝阳、新安、孟津、伊川、洛宁有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温18～22℃。 30日(周一)：阴天有小雨，主城区、偃师、孟津、新安有中雨，气温19～23℃。 31日(周二)：阴天有小雨，孟津、新安有中雨，气温19～24℃。 9月1日(周三)：阴天有小到中雨，夜里降水逐渐结束，气温18～24℃。 关注与建议： 1.加强地质灾害隐患点、河道、水库等的巡查工作，密切关注持续降水可能引发的中小河流洪水、山洪和地质灾害。 2.市政部门需提前做好准备工作，采取必要的排涝措施。 3.降水持续时间长，部分道路、涵洞、地势低洼处会出现积水，请行人及驾车人员注意躲避，注意出行安全。 4.提请水利部门做好水库调水、蓄水的相关研判工作。 5.未来一周气温较前期明显下降，请及时增添衣物。 6.汛期天气复杂多变，请及时关注最新预报预警。 (洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)