9月1日起这两种情况免征契税？洛阳相关部门回应……

近日，网上流传一则消息，即9月1日起，夫妻过户、子女继承房产均免征契税。这是真的吗？今天(26日)下午，洛报融媒记者进行了求证。

近日，网上流传一则消息，即9月1日起，夫妻过户、子女继承房产均免征契税。这是真的吗？今天下午，洛报融媒记者进行了求证。洛阳市税务局二分局副局长郑楠说，这并非新政策，而是被纳入2021年9月1日起施行的《中华人民共和国契税法》。

洛报融媒记者看到，该消息标题为《9月1日起，夫妻过户，子女继承房产均免征契税！》，其中称，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，均可免征契税。换句话说，夫妻过户、子女继承房产均免征契税啦！

对此，郑楠说，其实早在2014年财政部、国家税务总局发布的《关于夫妻之间房屋土地权属变更有关契税政策的通知》以及国家税务总局《关于继承土地、房屋权属有关契税问题的批复》，就已经有了上述规定。

夫妻过户与法定继承房产的相关契税问题，始终是社会关注的焦点问题。《中华人民共和国契税法》已经于第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，并将自今年9月1日起施行。其中明确规定，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；法定继承人通过继承承受土地、房屋权属均继续免征收契税。

“这次关于夫妻过户、法定继承房产的契税规定，在《契税法》中提升了法律层级，可以更好地保障相关人员权益，也得以与《民法典》更好地衔接。”郑楠说。(洛报融媒记者 仝景菁 见习记者 吕百营 通讯员 贾浏晖)