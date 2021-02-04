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“一枝一叶”总关情！树木影响采光 相关部门及时修剪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.08.26 17:35

　　近日，洛阳市民杨先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，丽景门字画街两侧树木茂盛影响家中采光，洛报融媒记者第一时间与洛阳市古城管理委员会文物保护建设发展局取得联系。今天下午，该局已组织人员修剪完毕。

　　该局相关负责人告诉记者，群众的事情无小事，24日下午和26日一早，该局分别组织人员携带施工工具，从丽景门入口处自南向北，对丽景门字画街的高大树木进行了修剪。

　　“我们定期都会组织人员进行排查，这次对十几棵高大树木修葺、规整，道路两侧树木杂乱的情况得到改善，居民家里的采光问题也得以解决。”该负责人说。

　　杨先生对工作人员竖起了大拇指：“修剪树枝后，道路两侧看起来清爽多了，家里也亮堂起来了！”(洛报融媒记者 仝景菁 见习记者 吕百营 通讯员 杨斌 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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