洛阳市购车补贴专项资金是否有追加计划？相关部门回应

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：8月份我购买了一辆新能源汽车，已经在车管所申请办理上牌和行驶证等手续了，但是购车补贴的申请入口已经关闭，据说额度用完了。购车补贴专项资金现在还有没有追加计划？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：8月份我购买了一辆新能源汽车，已经在车管所申请办理上牌和行驶证等手续了，但是购车补贴的申请入口已经关闭，据说额度用完了。购车补贴专项资金现在还有没有追加计划？

洛阳市商务局回复：洛阳市购车补贴活动即将接近尾声，2000万元补贴资金有力促进了我市汽车行业市场发展，城市居民切切实实也得到实惠，实现社会经济新的增长。

补贴款项申领标准是：一、5月8日—8月31日洛阳购车上牌的本地居民；二、补贴总额2000万元。先到先得领完即止。目前我市尚未追加补贴计划。

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