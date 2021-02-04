揭秘全省首个标准自行车馆：“300岁”原木打造顶级赛道【视频】

近日，洛阳市体育中心自行车馆改造工程完成主体验收，并通过中国自行车运动协会的现场检测，今年9月它将承担第十四届全运会场地自行车赛的比赛任务。

近日，洛阳市体育中心自行车馆改造工程完成主体验收，并通过中国自行车运动协会的现场检测，今年9月它将承担第十四届全运会场地自行车赛的比赛任务。

作为全省首个全天候室内场地自行车标准场馆，它都具有哪些“本领”？跟着洛报融媒记者一起瞧瞧吧。

【亮点一】钢网架透光屋面：自然采光，节能环保

行至洛龙区太康路与新月路交叉口北侧，一座玻璃幕墙和银灰色屋顶的建筑抢入眼帘。这里就是即将投用的市体育中心自行车馆。

走进馆内，室内宽敞明亮，空气中飘着淡淡的松木清香。内场上空，综合交错的钢网架结构支撑起了整个屋面。“该场馆的设计建造充分考虑节能环保的要求。”项目负责人介绍，采取钢结构屋面，具有抗震、抗风、耐久、保温、隔音等优点。

整个屋面中间有一个类似“汽车天窗”的椭圆形穹顶，面积近2000平方米，穹顶采光板是透光合成材料，能确保白天室内光线充足，不开灯也能满足训练要求。记者发现，采光板犹如巨型的雾面灯罩，能过滤强烈的阳光，即使外面艳阳高照，透射进馆内的光线也会非常均匀柔和，不会在赛道上形成斑驳的光点，保障运动员训练时的安全。

在透光穹顶下方是一圈电动天窗，可根据天气情况，开启闭合，起到调节室内温度，通风换气的功能。