符合“特药”条件的洛阳参保患者，可通过“双通道”就医购药

近日，洛阳市民杨女士拨打洛报融媒记者电话，咨询抗癌药“卡瑞利珠单抗”进行医保报销的问题。为此，洛报融媒记者今天(26日)上午采访了洛阳市医疗保障局医药服务管理科科长方昌海。

近日，洛阳市民杨女士拨打洛报融媒记者电话，咨询抗癌药“卡瑞利珠单抗”进行医保报销的问题。为此，洛报融媒记者今天(26日)上午采访了洛阳市医疗保障局医药服务管理科科长方昌海。

方昌海介绍，抗癌药“卡瑞利珠单抗”已被列入省医保报销目录，此次谈判协议有效期自今年3月1日至2022年12月31日，参保患者可享受医保门诊特药(门诊特定药品和重特大疾病用药)“双通道”就医、购药政策。

“双通道”是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足特药供应保障的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。为满足参保患者的购药需求，洛阳从7月1日起已开通“双通道”。

被纳入特药“双通道”范围的药品包括：2021年国家谈判药品度普利尤单抗等30种药品，以及伊马替尼等63种原有特药，其中包括杨女士咨询的“卡瑞利珠单抗”。

参保患者经定点医疗机构相关病种的认定，可自愿选择“双通道”定点医疗机构就医、购药，或到定点零售药店购药，按医保政策报销的部分可直接抵扣。

在指定的“双通道”定点零售药店购药时，参保患者需携带由责任医师填写并签署的《特药使用申请表》及处方，且加盖认定单位公章。

方昌海提醒，参保患者在一个参保年度内，可自愿选择一家定点医疗机构就医、购药，或定点零售药店购药。目前洛阳首批确定的“双通道”定点零售药店有11家。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 黄丛魁 文/图)