“铁拳”治理！洛阳查处翻新“黑气瓶”案件入选全国典型

液化石油气瓶是百姓日常生产生活的重要工具，已经达到报废条件的液化石油气瓶存在极大的安全隐患，翻新后使用，一旦发生事故，后果将不堪设想。

液化石油气瓶是百姓日常生产生活的重要工具，已经达到报废条件的液化石油气瓶存在极大的安全隐患，翻新后使用，一旦发生事故，后果将不堪设想。

你知道吗？洛阳一起相关查处案例就入选了全国典型案例。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国家市场监管总局日前公布了2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例(第四批)，其中之一为河南省洛阳市市场监管局查处洛阳佰卓气瓶检测有限公司未经许可从事特种设备生产活动案。

案情简介

今年以来，按照国家统一安排，洛阳各级市场监管部门聚焦民生领域，重拳出击整治市场流通领域突出问题，包括严厉打击翻新液化气“黑气瓶”违法行为等多项重点内容。

2021年6月18日，洛阳市市场监管局执法人员对洛阳佰卓气瓶检测有限公司进行检查时，现场发现该公司生产翻新“黑气瓶”，随即对该公司涉嫌生产加工气瓶的压模机、模具、钢瓶护罩及原材料予以查封。经查，该公司利用钢瓶护罩、底座等对收购来的旧液化石油气瓶进行加工，生产翻新“黑气瓶”，共发现液化石油气瓶成品37个，涉案气瓶货值金额共计2530元。

2021年6月18日，洛阳市市场监管局对洛阳佰卓气瓶检测有限公司生产翻新“黑气瓶”的违法行为，作出没收违法制造的液化石油气瓶、钢瓶护罩半成品及原材料、涉案生产工具，并处该公司17万元罚款，对直接责任人员处9000元罚款的处罚。