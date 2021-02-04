最新！洛阳市人大常委会任免名单

洛阳市人大常委会任免名单

(2021年8月26日洛阳市第十五届人大常委会第二十七次会议通过) 1.决定任命： 安占立为洛阳市民政局局长； 仝宇鹏为洛阳市农业农村局局长； 关宇飞为洛阳市水利局局长； 姬素娟(女)为洛阳市乡村振兴局局长； 周永伟为洛阳市金融工作局局长； 张捍卫为洛阳市住房和城乡建设局局长； 付涛为洛阳市发展和改革委员会主任。 2.免去： 李文俊洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任职务。 3.决定免去： 仝宇鹏洛阳市水利局局长职务； 裴万赢洛阳市农业农村局局长职务； 段跃军洛阳市金融工作局局长职务； 赵书政洛阳市住房和城乡建设局局长职务； 刘茂钦洛阳市教育局局长职务； 王瑞洛阳市发展和改革委员会主任职务。 根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》，新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)