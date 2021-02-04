最新！洛阳市人大常委会任免名单

洛阳市人大常委会任免名单
(2021年8月26日洛阳市第十五届人大常委会第二十七次会议通过)
1.决定任命：
安占立为洛阳市民政局局长；
仝宇鹏为洛阳市农业农村局局长；
关宇飞为洛阳市水利局局长；
姬素娟(女)为洛阳市乡村振兴局局长；
周永伟为洛阳市金融工作局局长；
张捍卫为洛阳市住房和城乡建设局局长；
付涛为洛阳市发展和改革委员会主任。
2.免去：
李文俊洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任职务。
3.决定免去：
仝宇鹏洛阳市水利局局长职务；
裴万赢洛阳市农业农村局局长职务；
段跃军洛阳市金融工作局局长职务；
赵书政洛阳市住房和城乡建设局局长职务；
刘茂钦洛阳市教育局局长职务；
王瑞洛阳市发展和改革委员会主任职务。
根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》，新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)
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