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最新！洛阳市人大常委会任免名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 12:05

洛阳市人大常委会任免名单
(2021年8月26日洛阳市第十五届人大常委会第二十七次会议通过)

　　1.决定任命：

　　安占立为洛阳市民政局局长；

　　仝宇鹏为洛阳市农业农村局局长；

　　关宇飞为洛阳市水利局局长；

　　姬素娟(女)为洛阳市乡村振兴局局长；

　　周永伟为洛阳市金融工作局局长；

　　张捍卫为洛阳市住房和城乡建设局局长；

　　付涛为洛阳市发展和改革委员会主任。

　　2.免去：

　　李文俊洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任职务。

　　3.决定免去：

　　仝宇鹏洛阳市水利局局长职务；

　　裴万赢洛阳市农业农村局局长职务；

　　段跃军洛阳市金融工作局局长职务；

　　赵书政洛阳市住房和城乡建设局局长职务；

　　刘茂钦洛阳市教育局局长职务；

　　王瑞洛阳市发展和改革委员会主任职务。

　　根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》，新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：席倩倩]
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