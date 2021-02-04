元怿墓抢险加固工程通过验收 市民路过北盟路可“打卡”

近日，位于洛阳市瀍河区北盟路附近的元怿(yì)墓抢险加固工程完工，通过验收。元怿为北魏孝文帝的第四个儿子，被封为清河王。

近日，位于洛阳市瀍河区北盟路附近的元怿(yì)墓抢险加固工程完工，通过验收。元怿为北魏孝文帝的第四个儿子，被封为清河王。

25日，洛报融媒记者来到北盟路看到，元怿墓位于道路东侧，巍峨高大，较为醒目，墓顶长满了酸枣树，墓冢临近北盟路的边缘已得到加固，增设了一堵石墙。

“去年5月，元怿墓因雨水冲刷导致墓冢西南角坍塌。”居住在元怿墓南侧的市民李长河告诉记者，他很担心元怿墓的安全，今年7月，相关部门开始对元怿墓进行抢险加固，他才感到放心。

洛报融媒记者从瀍河区文化和旅游局获悉，元怿，生于公元487年，卒于公元520年，北魏著名政治家，他不仅熟读经史，文采出众，而且头脑敏捷，善于决断，在当时有很高的威望。

瀍河区文化和旅游局相关负责人介绍，元怿墓是北魏时期重要的帝王墓葬之一，墓内的壁画和出土的墓志，对于研究北魏时期的绘画、书法，南北朝文化交流以及对后世墓室壁画的影响都有重要意义。元怿墓现为市级文物保护单位，是全国重点文物保护单位邙山陵墓群的重要组成部分。

由于元怿墓紧邻北盟路，且紧邻北盟路的墓冢边缘病害也十分严重，尤其是土体裂隙和冲沟，已形成很大的不稳定因素，随时都有坍塌的可能。此次修缮工程聘请市文物保护专业设计团队研究制定元怿墓抢险加固方案，经市文物局批准，组织专业队伍进行施工，通过对坍塌土体进行重新夯补，恢复坍塌前面貌。同时，为确保墓冢不再对南部居民造成危害，施工人员在墓冢南侧设置块石挡墙，用以加固和保护墓冢南侧土体，并设置排水通道，为墓体筑起牢固的保护屏障。(洛报融媒记者 余子愚 文/图 通讯员 王少峰)