洛阳重点加强荒山困难地绿化 打造更多“网红打卡地”

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展专题询问会议现场获悉，洛阳正重点加强荒山荒坡困难地绿化。

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展专题询问会议现场获悉，洛阳正重点加强荒山荒坡困难地绿化。

洛阳市人大常委会委员牛佩伟就国土绿化进行提问。对此，洛阳市林业局局长罗宏伟表示——

洛阳将结合即将公布的第三次全国土地调查成果数据，精准编制林业发展“十四五”规划，尤其是要把荒山荒坡困难地绿化落实到每一个山头、每一个地块，科学划定绿化用地，合理确定绿化目标任务，做到全市国土绿化精准设计、精准组织、精准保障，力争尽快把荒山荒坡绿化短板补上。

近年，洛阳把荒山荒坡困难地绿化作为造林的重点，已经选择宜阳锦屏山、汝阳云梦山及紫罗山、洛宁县苇山、伊川万安山、偃师首阳山、新安县沿黄等作为重点绿化区域，共实施荒山困难地造林82万亩。其中，宜阳锦屏山已成为市民、游客观赏红叶的“网红打卡地”，随着荒山荒坡困难地绿化进一步推进，这样的地方将越来越多。

洛阳将全面实施科学绿化，针对荒山困难地土层瘠薄的实际，因地制宜、适地适树，优选侧柏、油松、五角枫、黄连木、黄栌等一些抗干旱、耐瘠薄的乡土树种，优化树种搭配，营造多树种混交林，提升绿化效果。针对困难地立地条件差、浇水不便的特点，采取育林板、保水剂、生根粉等抗旱保水技术措施，并修建蓄水池、提灌上山等基础设施，及时做好新栽树木浇水工作，确保造林成活率，切实巩固造林成果。“十四五”期间，我市剩余的国土绿化主要任务是荒山困难地绿化，积极争取国家和省级资金支持，同时鼓励引导社会资本参与国土绿化，拓宽资金渠道。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)