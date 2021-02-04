今冬采暖季，洛阳将全面开建智慧供热终端系统

洛报融媒记者从洛阳热力有限公司了解到，今冬采暖季，洛阳将全面开建智慧终端系统，待这项工程完成，不仅意味着洛阳市智慧供热系统的全面建成，还标志着市政集中供热将正式迈入“互联网+供热”新时代。

作为智慧城市建设的重要内容，智慧供热系统目前已在洛阳大头落地。

洛报融媒记者从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)了解到，今冬采暖季，洛阳将全面开建智慧终端系统，待这项工程完成，不仅意味着洛阳市智慧供热系统的全面建成，还标志着市政集中供热将正式迈入“互联网+供热”新时代。

智慧终端系统全面开建

25日下午，洛报融媒记者跟随市热力公司的工作人员来到涧西区有色院东家属院进行入户服务回访。

“用户家墙壁上安装的室温宝，就是供热智慧终端系统的一部分。”该工作人员手拿智能扫码枪，指着一个带有温度显示屏、约半个手掌大小的电子设备说，只需用扫码枪对准室温宝轻轻一扫，用户家的智慧终端设备编号、实时室温及室温数据曲线等信息就能在手机app上一览无余，“在公司的大数据后台，也可以实时监测并汇总分析各用户家的供热数据，从而及时调整各项供热参数，以达到舒适供热和节能减排的目的。”

市热力公司的相关负责人告诉记者，从去年开始，洛阳市逐步“试水”智慧终端室温反馈系统，收到了良好的用户反馈，今年采暖季，将全面开建智慧终端系统，打通智慧供热的最后一个环节。