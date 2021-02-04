洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今冬采暖季，洛阳将全面开建智慧供热终端系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.26 11:00

 

　　作为智慧城市建设的重要内容，智慧供热系统目前已在洛阳大头落地。

　　洛报融媒记者从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)了解到，今冬采暖季，洛阳将全面开建智慧终端系统，待这项工程完成，不仅意味着洛阳市智慧供热系统的全面建成，还标志着市政集中供热将正式迈入“互联网+供热”新时代。

　　智慧终端系统全面开建

　　25日下午，洛报融媒记者跟随市热力公司的工作人员来到涧西区有色院东家属院进行入户服务回访。

　　“用户家墙壁上安装的室温宝，就是供热智慧终端系统的一部分。”该工作人员手拿智能扫码枪，指着一个带有温度显示屏、约半个手掌大小的电子设备说，只需用扫码枪对准室温宝轻轻一扫，用户家的智慧终端设备编号、实时室温及室温数据曲线等信息就能在手机app上一览无余，“在公司的大数据后台，也可以实时监测并汇总分析各用户家的供热数据，从而及时调整各项供热参数，以达到舒适供热和节能减排的目的。”

　　市热力公司的相关负责人告诉记者，从去年开始，洛阳市逐步“试水”智慧终端室温反馈系统，收到了良好的用户反馈，今年采暖季，将全面开建智慧终端系统，打通智慧供热的最后一个环节。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 鸟瞰图来了！洛阳市奥林匹克中心项目...
  • 江凌主持召开专题会议 研究全市教育发...
  • 洛阳8月底能完成电动自行车上牌任务吗...
  • 洛阳市区15家游园获评五星级，看看哪...
  • 人均1700元，洛阳这个社区居民喜领集...
  • 江凌：洛阳要着力建设青年友好型城市
  • 防疫消杀机器人“洛阳造”
  • 年底前，洛阳将建成一批新文旅地标
  • 灭校外培训“虚火” 守好学校主阵地是...
  • 夕阳下的凌波湖如诗如画【组图】
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    小区旧貌换新颜 提升居...
    夕阳下的凌波湖如诗如...
    洛阳市区15家游园获评...
    5万余名“河洛志愿者”...
    精彩热帖

    夏末秋初 我在等你

    川西

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605