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财神节说财神 赵公明的黑历史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.26 08:49

　　编者按：再过两三天，就是农历七月廿二(8月29日)，民间财神节。

　　世人爱财，人人喜欢财神爷。中国财神爷队伍庞大：武财神、文财神、正财神、偏财神、四方财神、五路财神、九路财神……数都数不清。

　　这些财神爷都是什么来头？有何区别？有什么神通？趁着财神节，咱们细说端详。

　　洛阳人常供奉的财神爷，除了大名鼎鼎的武财神关公，还有一位就是家喻户晓的赵公明。

清代武财神赵公明像（洛阳民俗博物馆藏）

　　赵公明也是武财神。洛阳民俗博物馆、洛阳老子纪念馆收藏了很多财神木雕像，其中的赵公明黑面长须，手执铁鞭，身骑黑虎，威风凛凛。

　　不过，一旦被请进了生意人的店铺，这位财神爷的形象就变了：捧着金元宝，守着聚宝盆，和蔼可亲。

　　别看赵公明现在人见人爱、“耀武扬威”，从前他可有段“黑历史”。什么“黑历史”？别急，咱慢慢说。

　　各路财神本事大

　　中国地域辽阔，各地人信奉不同的财神，财神爷的搭伙方式也不太一样。

　　按财神来路及其掌管区域，有“四面八方一个中”的九路财神，包括王亥、赵公明、李诡祖、比干、范蠡、刘海蟾、关公、端木赐、柴荣。

　　也有“东西南北中”的五路财神：一说是王亥、比干、柴荣、关公、赵公明，一说是赵公明和他的四个部下。

　　此外还有四方财神：端木赐、李诡祖、范蠡、刘海蟾。

　　不管怎么分，皆为收尽各方财富，不错过任何一个发财的机会。

　　能被老百姓选中当财神爷的，大都有一身生财、镇财的本事，赵公明也不例外。在神话传说中，此君有呼风唤雨、招财进宝的本事。

　　在元明古籍《三教源流搜神大全》里，赵公明本领高强、文武双全，不但能驱雷役电、除瘟祛病，还很懂经商之道，善于主持公平。买卖求财，拜他就对了。

　　在明代小说《封神演义》里，赵公明法力无边，可惜识人不清，曾经助纣抗周。后来，他被姜子牙降服。姜子牙分封诸神，不计前嫌，封赵公明为“金龙如意正一龙虎玄坛真君”，率招宝、纳珍、招财、利市四位仙官，掌管人间金银财宝、迎祥纳福。赵公明由此坐稳了财神爷的席位。

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[ 责任编辑：潘亮]
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