嵩县首批10家农旅研学基地获授牌

昨日上午，嵩县举行“首批嵩县十大农旅研学基地”授牌仪式，助力特色乡村产业发展。

昨日上午，嵩县举行“首批嵩县十大农旅研学基地”授牌仪式，助力特色乡村产业发展。

产业振兴是解决农村一切问题的根本前提，也是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的长久之举。当前，我市正围绕“一乡一业、一村一品”发展乡村产业，以富民为导向，大力发展乡村旅游、农产品加工等特色产业。近年，嵩县大力发展“林药烟牧菌”，打造了丹参、连翘、嵩胡等6个万亩中药材基地和万亩辣椒基地，成为全国最大皂刺种植、加工、销售基地，全省十大食用菌种植基地，全省中药材产业发展十强县。

本次获得授牌的10家基地分别为：九皋皂刺种植加工基地、车村槲叶采摘加工基地、菘田农业双孢菇工厂化种植基地、德亭食用菌种植加工基地、陆浑辣椒种植加工基地、闫庄桑蚕种养加工基地、顺势药业中药材加工基地、白河古银杏林、羊妙妙牧场、城关丹参种植基地。

嵩县县政府有关负责人表示，该县将进一步挖掘特色资源，加快推进“农业+旅游”的融合发展，丰富产品体系，拉长产业链条，深化品牌打造，打造集旅游观光、教育科普和农事体验于一体的“农旅融合”新业态，逐步形成“农旅结合、以农促旅、以旅兴农”的产业格局，努力实现“旅游富民”发展目标。（记者 邱明 戚帅华 通讯员 赵明辰）