孩子痴迷手机游戏 家长该如何引导？心理专家来支招

这个暑假，对于市民任女士来说很头疼，她的儿子今年10岁，玩手机游戏上瘾，不让玩，孩子还撒泼打滚闹，学习成绩一路下滑，她不知道该怎么办。昨日，记者走访发现，家长对孩子玩游戏的看法与管理方法不一。心理专家说，家长应了解孩子为何痴迷游戏，努力营造比游戏更精彩的现实世界。

这个暑假，对于市民任女士来说很头疼，她的儿子今年10岁，玩手机游戏上瘾，不让玩，孩子还撒泼打滚闹，学习成绩一路下滑，她不知道该怎么办。昨日，记者走访发现，家长对孩子玩游戏的看法与管理方法不一。心理专家说，家长应了解孩子为何痴迷游戏，努力营造比游戏更精彩的现实世界。

孩子痴迷手机游戏，家长不知如何引导

暑假过后，任女士的儿子小磊(化名)将升小学四年级。说起小磊痴迷玩手机游戏，她拿出手机给记者看，在“实用工具”文件夹里，有《和平精英》(俗称“吃鸡”游戏)、《王者荣耀》和《我的世界》三款游戏。“孩子主要玩前两个。”任女士说，前几天，孩子为抢手机玩游戏将其胳膊抓伤，现在伤痕还很明显。

任女士回忆，小磊接触手机游戏是在小学二年级，经同学介绍玩的。她担心玩游戏影响学习，给小磊规定每天最多玩半个小时。去年8月底，她骑电动车摔伤，行动不便，放松了对小磊的管教，孩子越来越痴迷手机游戏。她曾将游戏软件删除好几回，小磊又重新下载，不让玩游戏他就撒泼打滚闹。

任女士发现，今年暑假，小磊陷入“吃鸡”游戏和《王者荣耀》无法自拔，每天要玩2个小时，不玩时就看跟游戏有关的短视频。小磊的父亲比较忙，没时间管孩子，一管就采取暴力手段，她也不敢让爱人管。她说，以前孩子学习成绩还不错，自从痴迷游戏后成绩一路下滑。“我和爱人文化水平低，不想让孩子重蹈我们的覆辙。”任女士说。