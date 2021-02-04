【河洛党史故事】毛主席为《洛阳日报》题写报头

1965年1月1日，新年第一天，毛主席题写的《洛阳日报》新报头展现在全市人民面前，广大读者和全体报人振奋不已。

1965年1月1日，新年第一天，毛主席题写的《洛阳日报》新报头展现在全市人民面前，广大读者和全体报人振奋不已。

《洛阳日报》是中共洛阳市委机关报，其前身是1948年4月9日创立的《新洛阳报》。1949年8月《新洛阳报》停刊；1955年1月1日，《新洛阳报》复刊，并更名为《洛阳日报》。当时《洛阳日报》的报头是从影印的《鲁迅日记》中拼合而成的。1959年1月26日，《洛阳日报》改用郭沫若题写的报头。

到了1964年冬，继全国著名报纸和一些省报之后，《洛阳日报》决定向市委汇报，也请毛主席写报头。经过推举，时任《洛阳日报》总编室主任的李宗挺起草，给毛主席写信，并由当时的市委书记处书记赵守攻阅后寄往北京。

1964年12月31日晚上，好消息传来：毛主席亲笔题写的报头已从北京带回省里，并由市委领导带回洛阳。报社立即派人去取，总编室里挤满了欣喜等待的人们。

报头取回后，大家争相观看。有人灵机一动，将报头举过头顶，悬挂到墙上，让所有人都能看得清楚：这是一张33.2厘米高、26厘米宽的雪白宣纸，上面写着“洛阳日报”4个字，宣纸左上角有铅笔写的“主席亲笔”4个小字。

时至今日，毛主席题写的“洛阳日报”4个字仍每期与市民见面，这不仅是对全市人民的巨大鼓舞，也时刻激励着一代又一代洛报人不忘初心、砥砺前行。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）