把握正确执纪导向 发挥正向激励作用

昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会会议。

昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会会议。

会议专题学习了习近平总书记主持召开中央财经委员会第十次会议精神、《中华人民共和国监察官法》，以及近期中央纪委、省纪委有关通知要求，传达学习了市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话精神。

会议强调，全市纪检监察机关要深入学习贯彻江凌书记在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话精神和有关要求，推动以案促改制度化、常态化，进一步净化政治生态，更好推动改革发展各项工作。要把握好正确的执纪导向，用好监督执纪“四种形态”，用好问责手段，细化容错纠错机制，更好发挥问责的正向激励作用。要在坚持“严”的主基调基础上，激励干部大胆担当，干事创业，旗帜鲜明保护敢担当、善作为的党员干部，健全澄清保护机制，为党员干部干事创业营造最优环境。要坚持将政治标准、纪法标准、发展标准统一起来研判问题，从严从实加强队伍建设，为“建强副中心、形成增长极”提供坚强纪律保障。

会议还研究了其他事项。（记者 李冰 通讯员 黄先锋）