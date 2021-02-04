主动担当积极作为 乘势而上推动洛阳发展

24日、昨日，市委统战部先后组织召开民营企业家代表座谈会、县处级党外干部代表座谈会及市委统战部部务(扩大)会议，传达学习市委党外人士座谈会及全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神。

24日、昨日，市委统战部先后组织召开民营企业家代表座谈会、县处级党外干部代表座谈会及市委统战部部务(扩大)会议，传达学习市委党外人士座谈会及全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神。

市委常委、统战部部长陈淑欣主持会议并讲话。陈淑欣指出，民营企业家要以更宽视野谋划发展，放大格局，主动“走出去”，跳出洛阳看洛阳，跳出洛阳看企业，在比较中找准自身优势，坚定发展信心，正视短板差距，切实增强发展紧迫感，在新发展阶段赢得更大发展主动，助力洛阳“建强副中心、形成增长极”。市委统战部、市工商联要扎实开展“万人助万企”活动，牢固树立“项目为王”鲜明导向，增强靠前服务意识，把压实领导责任与加强工作统筹结合起来，落实惠企政策，优化营商环境，营造服务企业的浓厚氛围，不断提振市场主体发展信心。党外干部要敢于担当、主动担当，切实担负起该担负的责任，倍加珍惜来之不易的干事创业良好氛围，在学习、服务、改革创新上下功夫，在合作共事中把握好自己的行为取向和角色定位，一切工作都要有利于巩固拓展干事创业氛围，乘势而上推动洛阳发展。（记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）