昨日，位于洛龙区的华为洛阳新基建发展中心进入试运营阶段。该中心依托华为公司在大数据、云计算、物联网等领域的核心技术，正全力打造企业数字化转型赋能平台，加速促进本地制造型企业数字化转型，目前已与中信重工、中国一拖、天久科技等企业建立合作关系。
昨日，位于洛龙区的华为洛阳新基建发展中心进入试运营阶段。该中心依托华为公司在大数据、云计算、物联网等领域的核心技术，正全力打造企业数字化转型赋能平台，加速促进本地制造型企业数字化转型，目前已与中信重工、中国一拖、天久科技等企业建立合作关系。
昨日，位于洛龙区的华为洛阳新基建发展中心进入试运营阶段。该中心依托华为公司在大数据、云计算、物联网等领域的核心技术，正全力打造企业数字化转型赋能平台，加速促进本地制造型企业数字化转型，目前已与中信重工、中国一拖、天久科技等企业建立合作关系。
根据规划，该中心将于今年9月实现正式运营，届时将面向全市提供包括人工智能、工业互联网、大数据、5G、区块链、AR/VR、物联网等新基建发展领域技术及方案等新型基础设施服务，为洛阳产业提级发展贡献更多“华为动力”。(记者 陈曦 通讯员 苟华云 摄)
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