老人汇款10万买“理财产品” 民警和银行工作人员联合劝阻

老人像是被灌了迷魂药似的。”24日，说起劝阻老人汇款一事，民警杨翔宇感慨。

“老人像是被灌了迷魂药似的。”24日，说起劝阻老人汇款一事，民警杨翔宇感慨。一位老人到银行要汇款10万元购买“理财产品”，杨翔宇等民警与银行工作人员及时制止其给骗子汇款。

杨翔宇是偃师公安分局顾县派出所民警，16日临近中午，他接到镇上一家银行工作人员打来的报警电话称，一位老人准备向陌生人汇款10万元，怀疑其遭遇了诈骗。杨翔宇初步了解情况后，在电话里叮嘱对方暂不要为老人办理业务。

杨翔宇与同事到达现场时，银行工作人员正对老人进行劝解。“您给谁汇款呢？”见到民警，老人有些抵触，拒绝回答问题。经过民警耐心开导，老人说这笔钱是用来在网上购买“理财产品”的。根据老人讲述，民警断定老人遭遇了电信网络诈骗。

“老人在网上看到投资理财的信息，被高收益吸引，向骗子提供的银行账号汇款，这是骗子常用的伎俩。”杨翔宇说，他们用真实案例给老人进行讲解，告知其不要被所谓的高收益欺骗，而老人有些固执，对“理财产品”深信不疑，执意要汇款。

无奈之下，民警只好联系老人的儿子曲先生到场。最终，在民警、银行工作人员及家人的反复劝说下，老人这才放弃汇款的念头。（记者 魏巍 通讯员 姚红艳）