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河南省2021年下半年高等教育自学考试9月3日起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.26 08:39

　　昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2021年下半年高等教育自学考试将于10月16日至17日进行，考生可于9月3日至7日进行网上报名。

　　●报名条件：中国公民，不受性别、年龄、民族、信仰、职业、文化程度限制，均可报名。报考本科各专业的考生，申请办理本科毕业证书时，须交验国家承认的专科及以上学历证书原件和教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告。

　　●报名方式：9月3日8时至7日18时，考生可登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”进行报名。

　　因新冠疫情，此次报名不再现场采集考生照片信息，首次报名考生须于9月7日15时前，在网上报名平台上传照片等信息；已有准考证的老考生不用上传照片。上传时，照片规格有明确要求，考生可登录省招办网站查看。总的来说，首次报名考生报名流程为：网上注册个人基本信息→网上报考课程→上传照片→网上缴费(照片上传成功后再缴费，可通过支付宝、微信支付)。

　　需要提醒的是，考生应在报名当天登录网报系统查验审核状态，审核未通过的考生，务必于报名截止时间前及时登录报名系统，根据未通过原因修改个人信息，提交后重新接受审核，否则为无效报名。市招生考试中心咨询电话：0379-63252373。

　　此外，自今年下半年起，我省自学考试考生省内转考全部实行网上申请办理。此次考试办理转考具体时间，待省招办官网公布。

　　●考试安排：10月16日至17日考试。考生可在考试前5日内登录报名网站打印考试通知单。首次报名考生和丢失准考证的老考生，可于考试前5日内到报名所在地招生考试机构，领取准考证或补办临时准考证。

　　11月15日，公布成绩。

　　11月15日至22日，可申请成绩复核。（刘敏 高红梅）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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