洛阳防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉 20个集体、80名个人榜上有名

面对突如其来的汛情，数万名“河洛志愿者”奔赴灾区。昨日记者从市文明办获悉，我市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉，20个集体、80名个人榜上有名。

面对突如其来的汛情，数万名“河洛志愿者”奔赴灾区。昨日记者从市文明办获悉，我市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉，20个集体、80名个人榜上有名。

经层层筛选，本次活动评选出洛阳市神鹰救援队等20个优秀服务组织、马纪伟等50名优秀志愿者、王小波等30名优秀志愿服务工作者。其中的12名个人、14个集体被推选参加河南省防汛救灾优秀志愿服务先进典型评选。本次活动不仅彰显了“河洛志愿者”的责任和担当，还发挥先进典型的示范带动作用。(记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云云)