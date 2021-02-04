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洛阳防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉 20个集体、80名个人榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.26 08:40

　　面对突如其来的汛情，数万名“河洛志愿者”奔赴灾区。昨日记者从市文明办获悉，我市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉，20个集体、80名个人榜上有名。

　　经层层筛选，本次活动评选出洛阳市神鹰救援队等20个优秀服务组织、马纪伟等50名优秀志愿者、王小波等30名优秀志愿服务工作者。其中的12名个人、14个集体被推选参加河南省防汛救灾优秀志愿服务先进典型评选。本次活动不仅彰显了“河洛志愿者”的责任和担当，还发挥先进典型的示范带动作用。(记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云云)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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