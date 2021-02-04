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徐衣显在县域经济运行调度会上强调：坚持大格局大视野大担当 推动县域经济高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.26 08:39

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开县域经济运行调度会，强调要完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓机遇、树立信心，以更高站位、更大格局、更宽视野谋划工作、深化改革、促进协调，推动县域经济高质量发展。

　　调度会上，各县逐一发言，徐衣显边听边记，不时插话同大家深入交流，围绕要素保障、风险防控、项目建设、环境优化等，“解剖麻雀”“把脉开方”，要求有关部门落实“13710”工作制度，一事一策解决具体难题、群策群力破解共性问题。

　　徐衣显强调，一要解放思想更新观念，推进更大发展。树立大格局、增强大视野、抢抓大机遇，对标对表“建强副中心、形成增长极”，坚持目标不变、任务不减、标准不降，以发展的眼光看待问题，以更强的紧迫感抢抓机遇。二要坚持“项目为王”导向，夯实经济支撑。市级精准指导、县级主动出击，强化上下对接、考核激励，做实基础、做优前期，扎实开展“万人助万企”“三个一批”活动和招商引资等工作，同时加大向上争项目、引资金力度，为经济稳健运行添后劲、强支撑。三要推进协调发展，不断优化总体布局。持续优化经济布局，建立健全机制，加快缩小区域之间、城乡之间发展差距，增强南部四县与北部县区发展的平衡性、协调性和互补性，全面提升整体综合竞争力。四要推进乡村振兴，大力加强基层基础。把推动乡村振兴作为总抓手，把县域经济作为关键切口，完善激励机制，充分下放事权，强化县区和乡镇发展主体地位，推动资源向基层集聚、要素向基层倾斜，激发县乡发展内生动力。五要优化发展环境，激励各方干事创业。对照构建新发展格局，着眼更大区域竞争，构建激励担当作为体系、营造干事创业氛围，调动党员干部能动性、市场主体积极性。六要深化改革开放，增强创新动力活力。把创新放在突出位置，用改革破解深层矛盾，用开放提升创新能力，加快制定县域科技创新规划；以构建改革开放体系为目标，以更大力度推进全方位开放，提高发展动力活力、质量效益。七要统筹发展和安全，持续增进民生福祉。有效防范政治、金融、生态、生产、稳定、廉洁等各类风险，做到防疫救灾两手抓、安全环保两手硬。扎实做好“三保”工作，持续办好惠民实事，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

　　王琰君、任丽君参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩]
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