洛阳5万多名志愿者、1485支志愿服务队参与防汛救灾

没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。暴雨袭城，危难关头，数万名“河洛志愿者”逆向而行，奔赴灾区，让“志愿红”成为群众心中最温暖的颜色。日前，市文明办举行防汛救灾优秀志愿服务先进典型评选活动，20个集体、80名个人榜上有名，他们用行动诠释了“奉献、友爱、互助”的志愿服务精神。

没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。暴雨袭城，危难关头，数万名“河洛志愿者”逆向而行，奔赴灾区，让“志愿红”成为群众心中最温暖的颜色。日前，市文明办举行防汛救灾优秀志愿服务先进典型评选活动，20个集体、80名个人榜上有名，他们用行动诠释了“奉献、友爱、互助”的志愿服务精神。

闻“汛”而动，彰显志愿服务精神

“一方有难，八方支援。”市文明办、洛阳市志愿服务联合会闻“汛”而动，号召全市志愿者勠力同心，筑起“防护堤”。

市文明办第一时间发布防汛救灾倡议书，号召志愿者援助受灾严重地区，参与防汛救灾。

“出发！必将全力以赴驰援郑州……”国网嵩县供电公司5名党员志愿者组成支援郑州光明志愿服务联盟小分队，奔赴郑州抢险一线。他们一抵达郑州，就展开防汛救灾保供电工作。

“暴雨灾情牵动人心，时间就是生命，在同胞危难时刻挺身而出，是使命，更是责任。”小红帽志愿者团队负责人说，得知新乡受灾的消息，小红帽志愿者团队一边发动爱心捐款，一边筹集救援物资准备支援新乡。

市文明办组织志愿者5万多人、志愿服务队1485支参与防汛救灾，其中，派遣专业水上救援队25支；捐赠221批次、价值830余万的防汛救灾物资，捐款5758笔、共计2596.89万元，为救灾贡献力量，支援受灾群众渡过难关。