洛阳市援郑医疗队护理队队长申月平：一天要换7套隔离服

24日18时许，当天负责总值班的申月平已在传染病区工作8小时，结束工作的她小心翼翼脱下防护装备，做完自身清洁消毒，快步冲到清洁区大口呼吸新鲜空气。

申月平在工作中(采访对象供图)

24日18时许，当天负责总值班的申月平已在传染病区工作8小时，结束工作的她小心翼翼脱下防护装备，做完自身清洁消毒，快步冲到清洁区大口呼吸新鲜空气。

8月20日，洛阳市援郑医疗队出发前，河科大二附院重点部门护士长申月平被点名当“医疗队护理队队长”。44岁的申月平身材瘦小，但她想也没想就接下这个重任。

在洛阳市援郑医疗队里，每名护士要分管一两名危重病人。申月平作为队长，除每天在呼吸重症监护病房开展护理工作外，还担任护理总值班，查看36名危重病人的情况，帮助协调护士的工作和生活，监督嘱咐大家防止院感。

24日9时许，申月平穿戴好防护装备，进入传染病区查看患者情况及护理工作。36名患有传染性疾病的危重患者，因为涉及不同病症，主要分布在7个病区。

出发前，申月平先做好路线规划，先到相对安全的病区，再到相对危险的病区，尽量不走回头路。每次踏入新病区，她必须做一次清洁消毒，更换一套新的隔离服和医用手套，以免造成交叉感染。一天下来，她需要换7套隔离服，穿脱防护装备的时间加起来有一个多小时。

36名患者看完一遍，至少需要7个小时。其间，申月平要忍受防护服中的闷热，且不敢喝水以减少上厕所的次数。每查看一轮后，申月平就需要大口呼吸，缓和一下不适感。

在不查房的时候，申月平还担负着总值班的任务，24小时待命，协助处理其他医疗队员遇到的护理问题。有队员劝申月平注意休息，但面对大家的关心，申月平摆摆手笑着说：“非常时期，总得有人冲在前。”（记者 王博东 通讯员 牛然）