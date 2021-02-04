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今日洛阳阴天到多云 部分地区有阵雨或雷阵雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.26 08:23
昨日傍晚，夕阳的余晖铺在凌波湖面，如诗如画，吸引市民赏景拍照

　　雨天又要来了。昨天，河南省气象服务中心提醒，未来几天全省多阵雨、雷阵雨天气，需关注局地强降水引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝及农田积涝。

　　河南省气象台25日11时55分发布大风蓝色预警：预计未来24小时内，济源、焦作两地和安阳、新乡、郑州三地西部及三门峡、洛阳两地北部部分地区偏西风5级左右，阵风7级左右，请注意防范。

　　昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局继续联合发布河南省地质灾害气象预警预报，25日20时至26日20时，我市新安县、孟津区、偃师区、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县达到黄色预警，发生地质灾害的可能性较大，请相关部门做好防范。

　　地质灾害，通常指由于地质作用引起的人民生命财产损失的灾害。由降雨、融雪、地震等因素诱发的称为自然地质灾害，由工程开挖、堆载、爆破等引发的称为人为地质灾害。常见的地质灾害主要指危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等六种与地质作用有关的灾害。

　　来看看今明两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，短期受中低层弱西南气流和地面冷空气影响，预计今天我市阴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风3级左右，气温19℃到28℃；明天多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温18℃到28℃。(记者 张喜逢通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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