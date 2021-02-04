万人助万企：智慧扫码方便快捷

25日早上4点多，在位于洛阳市瀍河区的通河农副产品物流产业园入口处，来自全国各地的农副产品运输车辆正有序进入，现场秩序井然。

政策解读

《瀍河区“万人助万企”活动实施方案》指出，要精准帮扶企业，优化营商环境。深入企业，从企业“最急”“最难”“最愁”“最盼”问题入手，不说不能办、只说怎么办，坚持因地制宜、分类指导、上下联动、精准帮扶，个性问题因企施策，共性问题成批化解，简单问题现场办理，疑难问题专题协调，争取把好事办好、把实事办实，打造优良营商环境。

25日早上4点多，在位于洛阳市瀍河区的通河农副产品物流产业园入口处，来自全国各地的农副产品运输车辆正有序进入，现场秩序井然。

“你好，请出示健康码。”工作人员说。

通过“钉钉”扫描司机的健康码，这名司机的姓名、联系方式、途径地等信息一目了然。在确认信息无误后，工作人员操作挡杆，正常放行。一辆车的查验时间不过几秒钟。

要是在半个多月前，外地牌照的车辆要想进入通河，可没这么简单。

通河农副产品物流产业园主营蔬菜、水果、粮油、水产等农副产品批发，是洛阳最大的农副产品集散地之一，不仅承担着我市的菜篮子工程，也辐射豫西周边地区。

“针对疫情防控的严峻形势，最初，进货商户在进入通河时需下车登记纸质版个人信息后才能放行，耗时长、排队长，高峰时期甚至会影响主干道交通。”瀍河区商务局在企业走访时，了解到企业的这个最急需解决的问题。

对此，该区政数局与联通公司沟通协调后，授权通河的工作人员通过“钉钉”扫描进货车主健康码，通过与支付宝后台无缝对接，可进一步核查相关信息。