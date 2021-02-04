三孩生育险怎么报销？来三孩生育保险最新政策中找答案

日前，洛阳三孩生育登记可以网上办理了。洛报融媒记者注意到，在洛阳网百姓呼声频道，不少市民也在咨询三孩生育险报销一事。

日前，洛阳三孩生育登记可以网上办理了。洛报融媒记者注意到，在洛阳网百姓呼声频道，不少市民也在咨询三孩生育险报销一事。记者从洛阳市医保局获悉，按照最新政策，6月26日之后生育第三个子女的夫妻，生育三孩费用纳入生育保险支付范围。就相关政策，邀请洛阳市医保局相关负责人为您答疑解惑。

问题：三孩生育险怎么报销？

答：生育险包含生育医疗费用和生育津贴两部分。生育津贴发放天数和一孩、二孩规定相同，生育医疗费用和生育津贴待遇标准按照当地规定执行。

按照洛阳市医保、财政、人社及卫健等六部门联合印发的通知，洛阳市生育医疗待遇的支付标准为正常分娩1150元/例、异常分娩(难产)1350元/例、剖宫产2150元/例。生育津贴方面，即女职工生育享受98天生育津贴(难产或生育多胞胎的可按有关规定增加)，符合河南省有关规定生育子女的除国家规定的产假外增加产假90天，增加的产假享受生育津贴。生育津贴日标准按照女职工所在用人单位上年度月平均缴费工资除以30计发。

申领生育津贴的女职工可携带以下材料，到参保单位所在的市、县(区)医保中心窗口现场办理：

1、女工生育保险待遇申报表两份(加盖单位公章)；

2、身份证复印件两份、出生证明复印件、生育信息服务登记复印件、结婚证复印件；

3、住院发票原件、出院证或诊断证明原件、住院费用总清单、住院病历复印件(顺产的无须提供病例)。

问题：工作变动、转户籍对报销生育险有影响吗？

答：参保女职工在同一家单位连续参加职工医保满12个月的，可按照规定的产假时间享受生育津贴。如果工作变动，参保月份需要重新计算。若女职工在生产时未连续缴满12个月，在孩子1周岁以内缴满12个月同样可以享受生育津贴。

报销生育险期间，女方及孩子户籍洛阳市内变动不受影响。值得提醒的是，生育险报销现在为属地管理(即参保地)，例如女职工在洛阳当地医院生产、参保地在郑州，则不能在洛阳报销生育险。

问题：灵活就业人员可以报销生育险吗？个人可以单独缴纳生育险吗？

答：灵活就业人员和失业人员在符合条件的情况下，可以享受生育医疗费用报销，但不能享受生育津贴。

目前，生育险主要针对参保单位，个人无法缴纳生育险。

问题：夫妻双方，男方为职工医保，女方为城乡居民医保，怎么报销生育险？

答：参保男职工(所在单位参加生育保险满1年)配偶(无工作单位)生育符合国家和省计划生育规定的，且未享受城乡居民医疗保险生育待遇的，可享受一次性生育补助金，补助金额按照参保女职工生育医疗待遇的50%计算，且没有生育津贴。

结合实际，若女方有城乡居民医保，可优先使用女方的医保报销生育险，一来办理相对方便，二来，使用女方医保城乡居民医保报销的费用一般略高于使用男职工生育险报销的费用。

此外，社会保险待遇不能重复享受，生育医疗费用已享受城乡居民医保待遇的，职工基本医疗保险基金不再支付一次性补助金。（洛报融媒见习记者 谢娜娜 记者 王博东 通讯员 黄丛魁）