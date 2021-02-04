人均1700元，洛阳这个社区居民喜领集体经济分红款

25日，洛阳市洛龙区龙祥社区陈李寨居民组，居民高兴地从居民组干部手中领取集体经济分红款。

25日，洛阳市洛龙区龙祥社区陈李寨居民组，居民高兴地从居民组干部手中领取集体经济分红款。 25日，洛阳市洛龙区龙祥社区陈李寨居民组，居民高兴地从居民组干部手中领取集体经济分红款。 24日开始，该居民组将龙祥商业街部分房租收入249万余元，发放到1467名居民手中，人均1700元。近年来，陈李寨居民组通过“人人有股份，人人有分红”机制，引导居民集资入股，大力发展集体经济，带领群众致富。（洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 王书敏 摄影报道）