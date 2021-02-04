人均1700元，洛阳这个社区居民喜领集体经济分红款

25日，洛阳市洛龙区龙祥社区陈李寨居民组，居民高兴地从居民组干部手中领取集体经济分红款。
25日，洛阳市洛龙区龙祥社区陈李寨居民组，居民高兴地从居民组干部手中领取集体经济分红款。
25日，洛阳市洛龙区龙祥社区陈李寨居民组，居民高兴地从居民组干部手中领取集体经济分红款。
24日开始，该居民组将龙祥商业街部分房租收入249万余元，发放到1467名居民手中，人均1700元。近年来，陈李寨居民组通过“人人有股份，人人有分红”机制，引导居民集资入股，大力发展集体经济，带领群众致富。（洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 王书敏 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605