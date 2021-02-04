致敬！洛阳市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉

面对突如其来的汛情，数万名“河洛志愿者”奔赴灾区。25日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，洛阳市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉，20个集体、80名个人榜上有名。

面对突如其来的汛情，数万名“河洛志愿者”奔赴灾区。25日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，洛阳市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉，20个集体、80名个人榜上有名。 面对突如其来的汛情，数万名“河洛志愿者”奔赴灾区。25日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，洛阳市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单出炉，20个集体、80名个人榜上有名。 经层层筛选，本次活动评选出马纪伟等50名优秀志愿者、洛阳市神鹰救援队20个优秀服务组织、王小波等30名优秀志愿服务工作者。另外，其中的12名个人、14个集体被推选参加河南省防汛救灾优秀志愿服务先进典型评选。本次活动不仅彰显了“河洛志愿者”的责任和担当，还发挥先进典型的示范带动作用。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云云） 以下为洛阳市防汛救灾优秀志愿服务先进典型名单 (按姓氏笔画排名) (一) 优秀志愿者(50人) 1.马纪伟 偃师区神鹰救援大队 2.王亮 新安县“一路有爱”运输志愿服务队 3.王大柱 宜阳爱心救援联盟 4.王金豹 洛阳市神龙水上义务搜救队 5.王要果 栾川县合峪镇黄土岭村 6.王校辉 洛阳盛唐照明科技有限公司 7.史宝国 洛阳神鹰救援队二十二大队 8.付会斌 河南致旭建设工程有限公司 9.朱学武 洛阳盈诚科技有限公司 10.任诚伟 洛阳市神龙水上义务搜救队 11.刘丰 洛阳市神鹰救援队 12.刘延普 洛阳快乐时光拓展训练有限公司 13.刘志成 洛阳市神龙水上义务搜救队 14.刘尚坡 偃师区志愿者协会 15.关稳智 栾川县栾川乡双堂社区 16.许庆林 宜阳县神鹰救援队 17.孙海虎 洛宁县神鹰救援队 18.苏飞翔 龙门园区执法大队 19.李飞想 伊川县神鹰救援队 20.李会强 洛龙区太康东路街道光合城社区 21.李志民 洛阳市神龙水上义务搜救队 22.李灿学 伊川志愿者协会 23.李松伟 嵩县黄庄乡龙石村 24.李炎徽 宜阳县林业局 25.李建锋 洛阳市瀍河区下窑社区 26.李洪斌 偃师区神龙水上义务搜救队 27.张伟民 洛宁洛神应急义务救援队 28.张哲南 龙门园区宣传办 29.张晓阳 偃师区退役军人志愿者服务队 30.张菊荣 洛阳市神鹰救援队 31.陈兴伟 宜阳县红旗路社区居委会 32.武均辉 伊川县爱心顺风车协会 33.赵岩 洛阳市神鹰救援队 34.赵慧锋 高新区辛店街道马赵营社区 35.郝少辉 洛阳市军队离退休干部第六休养所 36.段龙龙 河南轩洁环保科技有限公司 37.段俊卿 洛阳家乐旅游开发有限公司 38.侯宗辉 洛阳市疾病预防控制中心 39.秦文虎 洛阳市神龙水上义务搜救队 40.高勇 西工区西工街道办事处 41.郭兴跃 汝阳县神鹰救援大队 42.郭金良 伊川县神鹰救援队 43.唐意 龙门景区伊河管理站 44.黄建平 洛阳市神鹰救援队 45.黄胜文 河南致旭建设工程有限公司 46.梁绪伟 伊川县神鹰救援队 47.梁雅锋 伊川县神鹰救援队 48.彭翔宇 洛阳市西工区人民法院 49.董晓利 伊川志愿者协会 50.韩国杰 伊川志愿者协会 下一页 尾页 [1] [2]