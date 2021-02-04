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让生命延续！孟津65岁老人无偿捐献遗体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.25 19:20

　　“今儿把表填好了，我心里就踏实了。”25日，在洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村，65岁的司振民老人郑重地在志愿捐献遗体登记表上签下了自己的名字。

　　捐献遗体，是司振民多年的心愿，但因为对捐献渠道不了解，这个秘密一直被他深埋心底。“我一个人生活，怕哪天躺到病床上了，没人能帮我做这个决定。”司振民说，几天前，他觉得不能再拖了，才把这个心愿告诉了弟弟一家，“他们挺支持，当即就帮我联系了区红十字会”。

　　在前来登记信息的孟津区红十字会工作人员眼中，司振民身体硬朗、思维清晰。“老人家虽从青年时期患上了强直性脊柱炎，但是目前身体状况稳定，没有其他大的毛病。”登记现场，孟津区红十字会副会长雷冬梅向老人的“大爱”表示感谢。

　　面对大家的夸赞，司振民有些不好意思，他再三说：“不敢当，不敢当，这就算是我对社会最后的回报吧！”

　　司振民曾是一名乡村教师，父母去世后，他一直独自生活。后来，因为身体原因，他只能偶尔打打零工。几年前，他被村里认定为建档立卡贫困户，享受到了一系列帮扶政策，每年还可以通过土地流转和入股养羊合作社、蔬果大棚等获得稳定分红。

　　“日子一天天好起来，手里还有了些积蓄。”司振民掰着手指头一样一样地算：“这些年，我受到了党和政府的很多救助，也得到过社会上许多好心人的帮助。如果光靠自己，我肯定过不上现在这样的日子。”他说，人活着要有感恩之心，别人捐钱、做慈善、当志愿者，自己没有什么能回报社会的，只有遗体能够贡献出去。

　　听说司振民签下了志愿捐献遗体登记表，邻居们都打心眼儿里佩服他。“没想到振民哥悄悄干了这么大一件事儿。”三十里铺村党支部书记司超产说，司振民的德行有目共睹，在村里备受尊敬。

　　“随着社会的发展，近年，遗体捐献已被越来越多的人接受。”雷冬梅说，正是有无数像司振民这样的捐献者，才推动了我们的医学不断进步，让更多人的生命得以延续。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 李文艳 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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