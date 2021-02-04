洛阳市区15家游园获评五星级，看看哪个在您家附近

25日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳市15家游园被评为2021年度五星级游园。

25日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳市15家游园被评为2021年度五星级游园。

健身广场、亲子乐园、景观小品错落有致，一渠清水穿园而过……尚贤游园位于洛龙区太康东路与尚贤街交叉口，总面积5.6万平方米，是此次获评五星级的15家游园之一。当天上午，记者入园看到，这里绿树成荫、移步异景，引来不少附近居民休闲放松，临渠的绿化长廊还装有雾森系统，不仅可除尘增湿，还增添了不少游园意境。

尚贤游园

洛阳市城市管理局有关负责人介绍，近年来，洛阳市着力打造15分钟生态休闲圈，截至目前，城市区已建成近300家游园。为提升游园管理水平，全市游园实行园长责任制，并根据游园规模、服务半径、园艺养护水平、设施设备和管理水平实行分级管理，从低到高共分5个等级，一星最低，五星最高。

“全市所有游园每个月都要接受考评，每年根据考评结果组织一次星级评选，评分越高，星级越高。”该负责人介绍，原则上，五星级游园的数量不得超过我市游园总数的5%；被评为一星级的游园，管理单位要在规定期限内整改，整改合格的予以升星，不合格的交给第三方托管。