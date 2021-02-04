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选择师范专业，她想日后回到家乡做一名小学老师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.25 18:40

　　今年18岁的陈笑颜，家在洛阳市宜阳县莲庄镇，在今年高考中，她以文科547分的成绩被郑州师范学院小学教育专业录取。

　　陈笑颜的父母在她很小的时候就已分开，她对于母亲毫无印象，而父亲为了给女儿提供更好的生活，从她七八岁开始也离家务工，一年里回来的次数屈指可数。“我从小跟着爷爷奶奶长大。”陈笑颜回忆，她印象最深的就是自己小时候，父亲在家过完春节准备继续外出打工时，她抱着父亲的腿嚎啕大哭说“别走”的场景，“大了也就理解了，这些年为了这个家，我爸不容易。”

　　虽然诉说着的故事里藏着隐隐的心酸，但这个18岁的女孩如自己的名字一样爱笑、乐观。“爸爸对我最大的期望就是考上大学，他希望我用知识改变命运。”陈笑颜说，正因为如此，在接到大学录取通知书后，她的第一个报喜电话就打给了正在江苏打工的父亲，“他比我还激动，反复说着让我挑个礼物，他给我买。”

　　对于一个18岁的女孩来说，一件漂亮衣服、一样美食、一场电影、一次出行……想要的太多了，但想起父亲多年漂泊在外的辛劳，从陈笑颜的口中说出的只是一句“啥也不要”。她说，自己要感谢的人很多：至今仍为她奋斗的爸爸、照顾她生活的爷爷奶奶、帮助她申请奖学金的老师、明里暗里帮助她的同学……

　　“我觉得我是个幸运的女孩。”陈笑颜说，因为感受到了很多爱，所以她计划在完成学业后，回到家乡做一名小学老师，帮助更多的贫困孩子寻找到生活的光亮。

　　开学季临近，陈笑颜共计6500元的学费、住宿费还没着落，她希望能够通过阳光助学活动再获帮助，“上大学后我会勤工俭学，我想自己赚生活费，让我爸别那么累了”。

　　由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出、洛阳杜康控股有限公司赞助、河南力大建设有限公司协办的阳光助学活动仍在进行。

　　如有爱心人士或爱心企业愿意资助贫困学子，可联系洛报爱心帮扶中心郑老师18638358919、金老师18337900520。若您想了解助学活动或贫困学子具体情况，可在工作日时间拨打电话65156002、65156112进行咨询。

　　若您想捐款帮助这些寒门学子，可直接通过以下方式捐款：

　　开户名称：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　开户银行：交通银行洛阳分行营业部

　　账号：4138 9999 1010 0030 05405

　　（洛报融媒记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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