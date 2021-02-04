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洛阳民政部门全面开展排查 落实落细社会救助兜底保障政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.25 18:47

　　“因灾因疫造成基本生活出现困难的群众，要及时给予临时救助”“取消户籍地、居住地申请限制，由急难发生地直接实施临时救助”25日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，相关部门就做好受灾情疫情影响困难群众基本生活保障工作进行安排。

　　全面开展社会救助兜底保障排查

　　相关通知要求，各县区民政部门在前期摸排受灾困难群众底数的基础上，对受灾情疫情影响的困难群众以社区(村)为网格化管理单位开展拉网式摸排。

　　对因灾情疫情造成基本生活出现困难的群众，做到及时发现、快速响应、即时救助。通过建立台账，全面掌握需要纳入社会救助困难群众底数。

　　落实落细社会救助兜底保障政策

　　●强化急难社会救助

　　发挥乡镇(街道)临时救助备用金作用，发现因灾因疫造成基本生活出现困难的群众，要及时给予临时救助；情况紧急的，可实行“先行救助”，事后补充说明情况。

　　取消户籍地、居住地申请限制，对受疫情影响，暂时找不到工作又得不到家庭支持的生活困难外来务工人员，因交通管控等原因暂时滞留的临时遇困人员，以及户籍不在本地的受灾人员等，由急难发生地直接实施临时救助，做到凡困必帮、有难必救。

　　●提高社会救助时效

　　各县区要简化优化社会救助审核确认程序，积极推行低保、特困人员救助供养等社会救助申请全流程网上办理，提高救助时效。

　　科学灵活调整入户调查、民主评议和张榜公示等环节的形式，对没有争议的救助申请，不再进行民主评议。各单位根据灾害影响、疫情形势，决定暂停开展低保对象退出工作，提高受灾情疫情影响困难群众抵御风险能力。

　　●加强救助政策衔接

　　重点关注受灾情、疫情影响无法外出务工、经营、就业，收入下降导致基本生活出现困难的城乡居民，符合条件的要及时纳入最低生活保障范围；对因灾因疫导致的特困人员，要及时落实救助供养政策，强化兜底保障，做到“应保尽保、应救尽救”。对存在重大困难的，可采取“一事一议”方式加大救助力度。

　　●加强特殊群体照料

　　加强对分散供养特困人员、低保及低保边缘家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人等特殊困难群众的走访探视，帮助解决实际困难。

　　要持续加强集中供养服务，尽最大努力收住有集中供养意愿的生活不能自理特困人员，照顾好特困人员日常生活；因灾因疫导致照料服务人无法提供照料服务的，要及时指定其他人员做好照料服务工作；对存在住房、饮水、用电等安全隐患的，要及时安置到特困人员供养服务机构。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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