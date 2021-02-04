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暖心！孩子走失三次 每次都是他帮忙找回来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.25 18:39
王乐乐（左）和王帮柱（右）(采访对象供图)

　　今日，在位于洛阳市瀍河区的公交集团四公司三车队，队长王乐乐将一面写有“热心助人 品德高尚”的锦旗挂在办公室，这已经是他们车队今年收到的第七面锦旗。这面锦旗是市民王帮柱送给他的，为了感谢王乐乐前后三次帮忙找到走失的儿子。

　　智力残疾孩子独自上了公交车，好心人帮忙找回

　　今日中午，记者联系上王帮柱时，他正忙着送外卖。他说，他有两个孩子，小的在上小学，大儿子今年20岁，因智力残疾，至今生活不能自理。

　　为了生计，王帮柱和妻子都出来打工，大儿子只能由自己80多岁的老母亲在家照看。因为老母亲年事已高，一不留神，孩子会跑出去，为此他专门给孩子买了一个定位器。

　　王帮柱说，今年4月份，他正在外面送外卖，母亲打电话说孩子不见了。根据定位器上孩子的运动轨迹，他估计是上了车，于是他赶紧拨打公交集团的热线电话，后来一名叫王乐乐的工作人员给他联系，说帮他找到了孩子，他才知道孩子是在家附近的车站上的车，也记住了王乐乐这个名字。

　　当时的王师傅不会想到，后来孩子竟然一跑出去就去坐公交车，更没想到的是，这名叫王乐乐的工作人员会和他结下缘分。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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