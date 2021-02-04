洛阳8月底能完成电动自行车上牌任务吗？市公安局回复

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：电动自行车上牌每天预约60个号，上、下午各30个号。我下午两点多就到电动自行车上牌安装点，却被告知预约号已经发光了，我跑了四五趟也没能上牌。按照之前说法，8月底将完成电动自行车上牌，这样能完成吗？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：电动自行车上牌每天预约60个号，上、下午各30个号。我下午两点多就到电动自行车上牌安装点，却被告知预约号已经发光了，我跑了四五趟也没能上牌。按照之前说法，8月底将完成电动自行车上牌，这样能完成吗？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：电动自行车上牌每天预约60个号，上、下午各30个号。我下午两点多就到电动自行车上牌安装点，却被告知预约号已经发光了，我跑了四五趟也没能上牌。按照之前说法，8月底将完成电动自行车上牌，这样能完成吗？
洛阳市公安局回复：根据前期疫情及目前上牌工作的开展情况，路面执法查处工作会进行顺延，也请广大市民根据自身及附近上牌点的情况，尽快办理上牌业务，同时遵守交通规则，安全出行。
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