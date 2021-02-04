鸟瞰图来了！洛阳市奥林匹克中心项目加快推进

8月25日，在洛阳市奥林匹克中心项目现场，体育场钢结构施工进入收尾阶段。

8月25日，在洛阳市奥林匹克中心项目现场，体育场钢结构施工进入收尾阶段。

该项目是省、市重点项目，也是洛阳市承接2022年第十四届省运会的体育场馆，位于伊滨区城市未来中轴线南端，范围北至司马光路，南至龙顾路，西至奥体西路，东至奥体东路。该项目一期工程包含两场(体育场、室外活动广场)、两馆(游泳馆、室内田径训练馆)建设。目前，体育场钢结构施工进入收尾阶段，游泳馆和田径训练馆建设正在加紧推进。