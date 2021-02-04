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河南省院士工作站开始申报 需符合这些条件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.25 17:02

　　25日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省院士工作站申报工作日前启动，符合条件的单位可及时申报。

　　申报条件包括：申请单位具备较强研发能力，建有专门研发机构，拥有水平较高、结构合理的研发团队；申请单位若属企业，其上年研发投入占销售收入的比例要在3%以上；与相关领域1名或1名以上院士签约，并建立长期稳定的合作关系，科技创新或成果转化任务已顺利开展一年以上；双方在创新能力建设、合作项目实施、成果转化等方面的合作目标明确等，权利和义务清晰，并有详细的合作计划、实质性的科技研发项目或成果转化任务。

　　河南省院士工作站是以我省企事业单位为依托，以产业发展和科技创新需求为导向，以院士及其创新团队为技术支撑，以提高依托单位科技创新能力和核心竞争力为目的的科技创新平台。洛阳市科技局负责受理洛阳市省院士工作站申报工作，咨询电话：0379-63926667。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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