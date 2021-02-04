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洛阳交警提醒：这里新设置一组信号灯 司机注意按指示行驶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.25 09:03
右转灯变红，须停车让行

　　近日，市民王先生拨打晚报热线66778866反映，龙门大道与滨河南路交叉口由北向西辅道上新设置了一组信号灯，但多数司机在行经此处时，并未按信号灯指示行驶，“估计很多车主没注意到，我想给广大司机朋友们提个醒儿”。

　　昨日下午，记者在龙门大道与滨河南路交叉口看到，由北向西的辅道上有一条斑马线，斑马线前确实设立有一组信号灯。这组信号灯包括车辆右转灯、行人直行灯。记者在此观察约10分钟发现，这组信号灯的变灯间隔约30秒，当车辆右转灯变红时，行人直行灯会变绿。此时，仅有少数车辆注意到该信号灯并礼让行人，绝大多数车辆都未按信号灯指示行驶。

　　“这组信号灯确实是新设置的，用来保护斑马线上的行人和非机动车。”市交警支队相关负责人说，该路口由北向西行驶的车辆大多经辅道右转，行车路线正好压在辅道斑马线上，导致不少行人和非机动车难以过马路。为此，他们专门在此设置信号灯，提醒司机注意让行。

　　“这组信号灯是按照新国标设计的，当红灯熄灭时即意味着汽车可通行。”该负责人提醒，广大司机在行经此处时应注意按照信号灯指示谨慎驾驶。(记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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