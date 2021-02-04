洛阳市创建全国法治政府建设示范市工作推进会召开

昨日，市创建全国法治政府建设示范市工作推进会召开，部署创建示范市下阶段重点工作。 昨日，市创建全国法治政府建设示范市工作推进会召开，部署创建示范市下阶段重点工作。 我市将把中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》纳入我市“八五”法治宣传教育规划和年度普法依法治理工作要点，并作为今年下半年机关公务人员培训和行政执法人员培训的重要内容，广泛深入宣传学习。 会议指出，要在全市迅速叫响“建设人民满意的法治政府建设示范市”创建主题，坚持依法履职为民服务、行政决策对人民负责、政府治理让人民参与、行政权力由人民监督、工作效果由人民评判，不断深化法治政府建设成效，切实增强人民群众的满意度和获得感。要提升工作标准，突出工作亮点，补齐工作短板，抓住政府机关“关键少数”和基层人民群众，全媒体、全平台、全覆盖宣传，营造浓厚氛围。开展全方位、全闭环督察督导，推动各项创建工作任务落实落细。 （记者 申利超 通讯员 尚剑玲）