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全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神在洛阳广大党员干部中引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.25 08:28

　　“建强副中心、形成增长极”，需要全市广大党员干部面对挑战迎难而上，面对未知探索创新，面对风险挺身而出。23日召开的全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议，在全市广大党员干部中引发热烈反响。如何更好担当作为、主动干事创业，成为大家讨论的焦点。

　　“我们将进一步营造干事创业浓厚氛围，引导广大党员干部为全面建设社会主义现代化强市而奋斗。”孟津区委书记杨劭春说。

　　杨劭春表示，孟津区将开展“思想大解放、理念大转变、改革大突破、效能大提升、发展大跨越”大讨论活动，全力锻造高质量发展“生力军”，跑出高质量发展“加速度”。推动思想大解放，更好适应时代发展需求、推动孟津转型发展。推动理念大转变，破除“行政化”计划经济思维、树立市场经济意识，破除“短平快”急功近利思维、树立久久为功意识。推动改革大突破，全面深化工作体制、选人用人机制等改革，优化体制机制、激发市场主体活力、提升社会获得感。推动效能大提升，对上级政策争分夺秒快对接，对重大部署披星戴月快推进，对既定任务顶风冒雪快落实。推动发展大跨越，坚持项目为王，深入实施“三个一批”“万人助万企”活动，全面做好产业转型、城镇提质、乡村振兴、文旅融合、治黄兴黄、改革创新、民生改善、党的建设“八篇文章”，为全市发展作出新贡献。

　　“乡村要振兴，离不开党员干部的不懈努力。乡村振兴，党员干部要敢于承担责任。”市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏表示，该局将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央农村工作会议精神，以农村“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以竞争性创建为抓手开展乡村建设行动，提升农村发展水平。同时，切实强化党建引领，持续深化农村改革，更加注重城乡统筹，为乡村振兴各项工作落地见效提供坚实保障。

　　担当实干，是共产党人的政治本色、是党员干部的应有品格、是人民公仆的鲜明标识。

　　“中心任务、大战大考从来都是广大党员干部践行初心使命的试金石和磨刀石。”市重点项目建设服务中心主任张楷表示，将继续牢固树立项目为王鲜明导向，健全和完善监测调度、要素保障、服务督导、谋划储备等工作机制，确保接续推进一批项目顺利落地、快速建设、早日见效。将按照会议部署，放大格局视野，勇于改革创新，加强学习研究，以更大的担当努力适应新的时代要求，以更强的紧迫感抓好“三个一批”项目建设，用好正向激励、负向激励的导向作用，推动全市上下进一步形成大抓项目、服务项目的浓厚氛围。

　　“作为纪检监察机关，我们一定把握好正确的执纪导向，既保持惩治腐败高压态势，又坚持落实‘三个区分开来’，使监督执纪执法全过程都有利于激励党员干部干事创业积极性。”涧西区委常委、区纪委书记、区监委主任张海峰表示，涧西纪检监察机关将在处置问题线索、监督执纪执法、开展暖心回访、强化“治未病”等方面体现对党员干部的关心爱护，主动为受到诬告陷害的党员干部澄清正名，督促各级党委(党组)旗帜鲜明地为敢于担当者担当、为敢于负责者负责，营造勇于担当担责、宽容失误失败、关心爱护干部的良好政治生态。

　　栾川县委常委、组织部部长庄宇峰表示，选人用人是风向标，也是激励干部担当作为的指挥棒。组织部门将把匡正选人用人导向作为重要着力点，使选出来的干部组织放心、群众满意、干部服气。突出知事识人，改进考察方式，全方位、多角度、近距离了解干部德才表现。树立鲜明导向，突出选用敢于担当、务实重干、心有百姓、勇于改革、善于学习的干部，真正让吃苦的吃香、优秀的优先、有为的有位、能干的能上。突出正向激励，从政治、工作、待遇、精神等各方面强化关心关爱，让干得好的干部有希望、得实惠，激励广大干部见贤思齐，奋发有为。

　　这次会议提出，要大胆为担当者担当，通过组织担当带动干部担当，通过组织作为促进干部作为。这一鲜明导向，让党员干部吃下了“定心丸”。偃师区顾县镇党委书记薛超峰表示，顾县镇将以等不起的责任感、慢不得的紧迫感、坐不住的危机感、误不起的使命感，把精气神凝聚到发展上来，聚焦基层党建、产业发展、乡村振兴、城镇建设等，迅速在全镇上下形成担当作为、务实重干的浓厚氛围，为洛阳实现更大发展贡献力量。(记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：席倩倩]
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