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北周北齐对峙 洛阳之战爆发（透过战争看历史）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.25 08:20

　　魏晋南北朝后期，经过权力的更迭，逐步形成了北齐、北周、南陈三国鼎峙的局势。北齐、北周分别由东魏和西魏更替而来。而洛阳之战，成为决定北齐生死存亡的战役。

　　政权更迭 两国对峙

　　北齐的开国皇帝高洋是东魏丞相高欢的次子、东魏时期的齐王。高欢死后，公元550年，高洋逼迫东魏孝静帝元善见禅让，自立为帝，改国号为北齐，定都邺城(今河北临漳西南)，势力范围包括今山西、河北、山东、河南等地。

　　北周的开国皇帝宇文觉，是西魏丞相宇文泰的儿子，在宇文泰死后成为西魏丞相。公元557年，宇文觉胁迫西魏恭帝元廓以禅让之名交出权力，自己登基，建立北周政权，以长安为国都，占据关中及西北广大地区。

　　在北方，北齐、北周东西对峙，长期处于战争状态。当时，洛阳及以东地区属于北齐的辖区。北周为了争夺、控制洛阳这一战略要地，实现问鼎中原的雄心壮志，多次挑起战端，与北齐展开了大规模的、激烈的洛阳争夺战，洛阳之战拉开序幕。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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