为给外孙辅导作业 洛阳这位外婆4年抄3遍《新华字典》

说起给孩子辅导作业，想必不少家长都有难忘的经历。我市有位有心外婆，为给外孙辅导作业，用4年时间把《新华字典》上的字抄写了3遍。

芦相荣正在抄写《新华字典》

说起给孩子辅导作业，想必不少家长都有难忘的经历。我市有位有心外婆，为给外孙辅导作业，用4年时间把《新华字典》上的字抄写了3遍。

老人名叫芦相荣，今年70岁，家住洛龙区展览路一小区。昨日上午，当记者来到老人家里时，她正埋头抄写《新华字典》。老人的这本《新华字典》纸张已泛黄、卷起毛边，因被频繁翻阅显得很厚实。

芦相荣仅小学文化水平，认识的字有限，随着年龄越来越大，学过的知识丢掉了许多，一些常见字都不认识了，生僻字更是读不上来。4年前，她的外孙上小学二年级，常到家里来，写作业或看书时遇到不认识的字问她，很多字她都不认识，急得她满头大汗。

“我不认识的字，不能胡诌误导孩子。”芦相荣说，她翻箱倒柜找到一本《新华字典》，20世纪80年代出版，是其子女小时候上学买的。她帮外孙查字典时，有了抄写《新华字典》学习汉字的想法。她认为，自己不像别的老太太，平时没事打打牌、跳跳广场舞，她没有特殊的爱好，闲着也是闲着，不如找点儿事情做。

说干就干。芦相荣从打印店买来了A4纸，裁剪后装订成练习本，算下来相较商店销售的练习本便宜许多。闲下来后，她开始伏案抄写《新华字典》，每天至少坚持四五个小时，忽略掉前边的拼音与偏旁部首，后面的字、词组、解释、造句等她全部抄写，同时在心里默记。