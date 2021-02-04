“防疫老兵”刘玉坤：救死扶伤是我们的天职

近日，河科大一附院43名医护人员驰援商丘，接管睢县中医院，救治从商丘市第一人民医院转运来的400余名非新冠肺炎患者。在这43名医护人员中，今年58岁的资深感染防控专家刘玉坤是年龄最长者。昨日，记者与刘玉坤连线，听他讲述驰援商丘的故事。

工作中的刘玉坤(中)(采访对象供图)

近日，河科大一附院43名医护人员驰援商丘，接管睢县中医院，救治从商丘市第一人民医院转运来的400余名非新冠肺炎患者。在这43名医护人员中，今年58岁的资深感染防控专家刘玉坤是年龄最长者。昨日，记者与刘玉坤连线，听他讲述驰援商丘的故事。

三天三城，“防疫老兵”再出发

“8月13日，我在三门峡参加学术会议，14日回洛阳上班，15日接到紧急通知赶赴商丘。”刘玉坤告诉记者。

临近退休，为什么此行支援商丘却冲在一线？

“面对疫情和患者，我们医生可不论年龄，救死扶伤是我们的天职，我作为感染防控方面的专业医师，必须冲在一线。”刘玉坤说，去年年初，在疫情较为严重时，他曾坚守在医院数十天没有回家。这次临出发前，家人也十分理解，还调侃他是“防疫老兵”再出发。