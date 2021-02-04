洛阳中小学开学进入倒计时 安全入校指南要记牢

眼下，“什么时候开学？”是学生和家长最关心的话题。昨日，我市2021年秋季开学演练及开学工作会议在洛一高举行，通过全流程校园疫情防控培训，为常态化校园疫情防控树立更严更细更高效的样板。我市普通高中教职工已返岗，初中、小学教职工将在本月28日正式返岗，我市中小学秋季开学进入倒计时。

校门外消杀区

眼下，“什么时候开学？”是学生和家长最关心的话题。昨日，我市2021年秋季开学演练及开学工作会议在洛一高举行，通过全流程校园疫情防控培训，为常态化校园疫情防控树立更严更细更高效的样板。我市普通高中教职工已返岗，初中、小学教职工将在本月28日正式返岗，我市中小学秋季开学进入倒计时。

现场：分项目设置情景进行模拟演练

“请同学们自行携带行李前往报到点报到，请家长在孩子下车后尽快离开。”昨日16时16分，在洛一高校门口，该校副校长田庆合和校卫队队员正忙着指挥车辆通行，一场实景开学演练正在进行。

在校门口，一台移动音箱循环播放提示语：请同学们戴好口罩，保持安全距离，依次提交健康检测证明、入校告知书，亮健康码，接受体温检测。在校门口北侧的查验等待区，学生们依次站在地面安全线上，有序提交个人健康材料。数名身穿防护服的工作人员分工明确，收材料、消毒、引导学生接受查验……

“发现一名学生体温38.4℃，请校医迅速到校门口处置。”指挥人员忽然发出的“指令”打破了现场的平静，相关人员小跑着赶到校门口。为了真实展现可能出现的突发情况，演练方有意在入校环节安排了“发热”学生。很快，该学生被工作人员请进校门口的独立隔离室，个人健康状况、家庭成员状况等信息询问工作随即展开。与此同时，校医第一时间与对口医院沟通研判，上报学校疫情防控工作领导小组启动应急预案，相关工作小组迅速到位开展工作。

在用餐演练中，学生们严格执行错时、错峰、分散用餐的制度，戴口罩排队，间隔1.5米以上。数名防疫责任教师在各自责任区域不间断检查，确保学生按要求用餐。

记者全程观摩发现，围绕进校、就寝、上课、用餐等校园日常，演练方当天在各个项目上分别设置情景进行模拟演练，通过演练处置“最糟糕情况”，检验校园防疫成色。