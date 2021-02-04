本周洛阳将有一次持续降水、降温天气过程

今日洛阳晴天到多云，局地有阵雨，西北风3级到4级，气温17℃到28℃。

昨天，雨过天晴，蓝天白云；今天，新一轮降雨过程正在路上。

河南省气象服务中心预报，今天傍晚到夜里，我省西部、南部率先下雨，26日至27日是主要降水时段，主要地区在黄淮之间。在风雨影响下，我省气温缓慢下降，请大家注意适时添衣。

昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局继续联合发布《河南省地质灾害气象预警预报》，24日20时至25日20时，宜阳县、洛宁县达到橙色预警，发生地质灾害的可能性大；洛阳市区、新安县、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县达到黄色预警，发生地质灾害的可能性较大，请相关部门做好防范。

市气象台预计，未来两天受华北冷涡底部西北气流影响，我市以晴好天气为主，局地有阵雨或雷阵雨。本周后期受高空低槽和地面冷空气共同影响，我市将有一次持续降水、降温天气过程。

具体预报如下

今天，晴天到多云，局地有阵雨，西北风3级到4级，气温17℃到28℃。

明天，多云间晴天，南部部分地区有分散性阵雨，西北风2级到3级，气温17℃到28℃。

27日 (周五)，阴天有中雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃到25℃。

28日 (周六)，阴天有中到大雨，局地暴雨，气温17℃到23℃。

29日 (周日)，阴天有小到中雨，气温19℃到24℃。

30日 (周一)，阴天有小到中雨，气温19℃到24℃。

31日 (周二)，阴天间多云，有阵雨或雷阵雨，气温20℃到26℃。( 记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)