洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周洛阳将有一次持续降水、降温天气过程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.25 08:18

　　昨天，雨过天晴，蓝天白云；今天，新一轮降雨过程正在路上。

　　河南省气象服务中心预报，今天傍晚到夜里，我省西部、南部率先下雨，26日至27日是主要降水时段，主要地区在黄淮之间。在风雨影响下，我省气温缓慢下降，请大家注意适时添衣。

　　昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局继续联合发布《河南省地质灾害气象预警预报》，24日20时至25日20时，宜阳县、洛宁县达到橙色预警，发生地质灾害的可能性大；洛阳市区、新安县、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县达到黄色预警，发生地质灾害的可能性较大，请相关部门做好防范。

　　市气象台预计，未来两天受华北冷涡底部西北气流影响，我市以晴好天气为主，局地有阵雨或雷阵雨。本周后期受高空低槽和地面冷空气共同影响，我市将有一次持续降水、降温天气过程。

　　具体预报如下

　　今天，晴天到多云，局地有阵雨，西北风3级到4级，气温17℃到28℃。

　　明天，多云间晴天，南部部分地区有分散性阵雨，西北风2级到3级，气温17℃到28℃。

　　27日 (周五)，阴天有中雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃到25℃。

　　28日 (周六)，阴天有中到大雨，局地暴雨，气温17℃到23℃。

　　29日 (周日)，阴天有小到中雨，气温19℃到24℃。

　　30日 (周一)，阴天有小到中雨，气温19℃到24℃。

　　31日 (周二)，阴天间多云，有阵雨或雷阵雨，气温20℃到26℃。( 记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳启动制造业“三大改造”、高成长...
  • 撤销卡点、恢复营业！洛阳这些县区最...
  • 洛阳城市区电动自行车挂牌工作明起全...
  • 先睹为快！洛阳地铁2号线车站设计方案...
  • 最新！河南省疫情中高风险地区名单，...
  • 洛阳首座地下立体停车场建成投用
  • 洛龙区101岁的张秀婷：缝缝补补的日子...
  • 到位不越位——推动“万人助万企”活...
  • 洛阳高新区（自贸区）开展环评“告知...
  • 考生注意！高职高专批今日再次征集志愿
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    雨后初晴，前坪水库上...
    洛龙区101岁的张秀婷：...
    让青春在一线闪耀！洛...
    洛宁县：创建服务平台 ...
    精彩热帖

    扁豆花开

    夏末秋初 我在等你

    洛河白鹭

    大美南极
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605