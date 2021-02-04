庞留鑫：“我作为党支部书记，得起好带头作用！”

“庞书记，您怎么又来了，大夫让您好好休息，您咋不听话呢！”昨日上午，才被“劝返”没几天的老庞，再次站在了涧西区手表厂小区门口，给进小区的居民测体温、登记信息，一丝不苟。

庞留鑫(右)在工作中

“庞书记，您怎么又来了，大夫让您好好休息，您咋不听话呢！”昨日上午，才被“劝返”没几天的老庞，再次站在了涧西区手表厂小区门口，给进小区的居民测体温、登记信息，一丝不苟。

老庞，名叫庞留鑫，今年66岁，是涧西区南昌路街道南口社区手表厂小区党支部书记。

近段时间，因疫情防控需要，老庞带领小区党员承担起该小区的疫情防控工作。他们设立疫情防控党员先锋岗，每天义务进行宣传、巡逻、帮困等工作。然而，前些天的一个上午，连续多日的劳累，让身患糖尿病、高血压等多种慢性疾病的老庞晕倒在了岗位上。经检查，晕倒是由糖尿病并发症低血糖引起的。

听说老庞病倒了，南昌路街道南口社区党委书记俞靖华立马前去探望，并再三叮嘱他好好休息。老庞嘴上说“好”，可休息了没几天，就回到了岗位上。

考虑到老庞的身体不好，俞书记再三劝说，最终说服这位“倔老头”将岗位从小区门口“撤”到了小区内。“退居二线”的老庞闲不住，这些天，他每天都在小区内不停穿梭，协助社区工作人员排查重点人员、进行环境消杀、提醒小区居民戴口罩、帮助卡点值班人员解决问题……在老庞的带动下，手表厂小区20名平均年龄60岁的老党员陆续参与到小区的宣传动员、摸底排查、值班守卡、义务巡逻等各项疫情防控工作中。

“抗击疫情，小区党支部就是一面旗帜，我作为党支部书记，得起好带头作用！”老庞说。(记者 刘嘉仪 通讯员 张真 文/图)