洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

庞留鑫：“我作为党支部书记，得起好带头作用！”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.25 08:14
庞留鑫(右)在工作中

　　“庞书记，您怎么又来了，大夫让您好好休息，您咋不听话呢！”昨日上午，才被“劝返”没几天的老庞，再次站在了涧西区手表厂小区门口，给进小区的居民测体温、登记信息，一丝不苟。

　　老庞，名叫庞留鑫，今年66岁，是涧西区南昌路街道南口社区手表厂小区党支部书记。

　　近段时间，因疫情防控需要，老庞带领小区党员承担起该小区的疫情防控工作。他们设立疫情防控党员先锋岗，每天义务进行宣传、巡逻、帮困等工作。然而，前些天的一个上午，连续多日的劳累，让身患糖尿病、高血压等多种慢性疾病的老庞晕倒在了岗位上。经检查，晕倒是由糖尿病并发症低血糖引起的。

　　听说老庞病倒了，南昌路街道南口社区党委书记俞靖华立马前去探望，并再三叮嘱他好好休息。老庞嘴上说“好”，可休息了没几天，就回到了岗位上。

　　考虑到老庞的身体不好，俞书记再三劝说，最终说服这位“倔老头”将岗位从小区门口“撤”到了小区内。“退居二线”的老庞闲不住，这些天，他每天都在小区内不停穿梭，协助社区工作人员排查重点人员、进行环境消杀、提醒小区居民戴口罩、帮助卡点值班人员解决问题……在老庞的带动下，手表厂小区20名平均年龄60岁的老党员陆续参与到小区的宣传动员、摸底排查、值班守卡、义务巡逻等各项疫情防控工作中。

　　“抗击疫情，小区党支部就是一面旗帜，我作为党支部书记，得起好带头作用！”老庞说。(记者 刘嘉仪 通讯员 张真 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳启动制造业“三大改造”、高成长...
  • 撤销卡点、恢复营业！洛阳这些县区最...
  • 洛阳城市区电动自行车挂牌工作明起全...
  • 先睹为快！洛阳地铁2号线车站设计方案...
  • 最新！河南省疫情中高风险地区名单，...
  • 洛阳首座地下立体停车场建成投用
  • 洛龙区101岁的张秀婷：缝缝补补的日子...
  • 到位不越位——推动“万人助万企”活...
  • 洛阳高新区（自贸区）开展环评“告知...
  • 考生注意！高职高专批今日再次征集志愿
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    雨后初晴，前坪水库上...
    洛龙区101岁的张秀婷：...
    让青春在一线闪耀！洛...
    洛宁县：创建服务平台 ...
    精彩热帖

    扁豆花开

    夏末秋初 我在等你

    洛河白鹭

    大美南极
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605